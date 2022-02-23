Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson için her sezonki gibi beklenen haber yine çıktı: Bir yıl daha oynamak istiyor... Son üç sezonda sözleşmesi bir yıl yenilenen 39 yaşındaki oyuncu gelecek sezon da forma giymek istediğini yönetime iletti. Siyah beyazlı formayla yaşadığı üç şampiyonlukla Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk gören yabancı oyuncu olan Atiba, futbola devam etmek için kendisinde yeterli gücü bulduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncunun hedefinde gelecek sezon kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası var.

YÖNETİM OLUMLU BAKIYOR

Kanada'nın, Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesi için CONCACAF elemeleri grubundaki kalan maçlarından bir puan çıkarması yeterli. Atiba da başarılı millî takımının vazgeçilmez bir parçası. Kanada Millî Takımı Teknik Direktörü John Herdman'ın “Dünya Kupası'nda hazır olması çok önemli" dediği Atiba, Beşiktaş'ta bir sezon daha forma giymek için yönetimin sunacağı bütün şartları da kabul etmeye hazır. Siyah beyazlı yönetim de Atiba'nın devam etmesine sıcak bakıyor ama işi resmileştirmek için mayıstaki seçim bekleniyor.

NORVEÇLİ YILDIZA VETO

Yeni sezon için golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth'u transfer etmek istediği iddia edilmişti. Siyah beyazlı yönetimin ise şu ana kadar Norveçli golcüyle ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin golcü listesinde Cenk Tosun bir numaradaki yerini koruyor.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Mustafa Denizli geri dönüyor Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Sergen Yalçın ile yolları ayırdıktan sonra Önder Karaveli ile sezona devam eden Beşiktaş'ta Mustafa Denizli heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş Vida'nın sözleşmesini uzatacak Yıllık 3,5 milyon avroluk ücretinde indirime gitmeye hazır olan 32 yaşındaki oyuncu iki yıl daha siyah beyazlı formayı giyecek