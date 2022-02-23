Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde Giresun ve Hatay galibiyetleriyle ivmelenen Fenerbahçe, Kadıköy’deki Slavia mağlubiyetinin hesabını Prag’da sormaya hazırlanıyor. İlk maçta kısıtlı imkânlarla mücadele etmek zorunda kalan sarı lacivertlilerde sakatlardan gelen iyi haberler takımın moralini, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın seçeneklerini artırdı. Takımla çalışmalara başlayan Kim, İrfan Can ve Mesut Özil, Prag kafilesinde yer alacak. Hatay maçındaki rotasyonunda da etkisiyle sarı lacivertliler Prag’a dinlenmiş ve güçlü olarak gidecek..

ARDA'DAN VAZGEÇMİYOR

Avrupa listesinde yer almayan Rossi, Crespo ile Burak, kart cezalısı Zajc ve sakatlığı süren Novak’tan mahrum olsa da Teknik Direktör İsmail Kartal, tur için takımına güveniyor. Orta sahayı Mert Hakan ve Ozan’a teslim edecek Kartal, 16’lık Arda’yı bu maçta da ilk on birde sahaya sürmeyi planlıyor. İlk maçta basit hataların bedelini ödediklerini söyleyen Kartal “Şimdi daha zinde, daha güçlüyüz. Hatalarımızdan ders aldık. Son pasları, son vuruşları doğru yapıp turu geçeceğiz” iddiasında bulundu.

FERDİ'YE TALİP VAR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, henüz yenileme imzası atmamışken talipler de kapıda sıraya girdi. Trabzonspor’un da peşinde koştuğu Ferdi için Hollanda’dan Ajax ile Belçika’dan Club Brugge oyuncunun menajeriyle temasa geçti. İngiltere ve Fransa’dan da teklifler alan 22 yaşındaki oyuncunun gönlü ise Fenerbahçe’de yana. Ferdi, sarı lacivertlilere daha önce sözleşme yenilemek istediğini belirtmiş ancak yönetim işi ağırdan almıştı.

SOSA'NIN ÜZERİ ÇİZİLDİ

İsmail Kartal, Jose Sosa’nın kalemini kırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız, artık kalan maçlarda ancak mecburi durumlarda sahaya sürülecek. Sahada gezinen, özel hayatında coşan Sosa da ülkesine dönmek için sezonun bitmesini bekliyor.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh'in yöneteceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması Fenerbahçe, Diego Rossi ile sezon sonuna kadar kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.