Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, galibiyete hasret kaldı. İngiltere Championship'in 34. haftasında ligin son sırasında bulunan Barnsley'i evinde konuk eden Hull City, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 27'nci dakikada Callum Styles ile öne geçen Barnsley ilk yarının son saniyelerinde Carlton Morris ile durumu 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

HULL CITY KARŞISINDA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte 20 puana yükselen lig sonuncusu Barnsley, bu sezon ilk kez deplasmanda galip geldi. Şota Arveladze'nin öğrencileri ise bu mağlubiyetin ardından 34 puanda kaldı. Championship'te 34 haftada 34 puan toplayan ve 20'nci sırada bulunan Hull City, küme düşme hattının 13 puan önünde yer alıyor.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Ilıcalı'nın kulübü satın aldığı ilk iki haftada iki galibiyet alan Hull City, hem taraftarlarını hem de Ilıcalı'yı sevindirmişti. Grant McCann yönetiminde alınan iki galibiyetin ardından takımın başına Şota Arveladze geçmiş ve Swansea City'i devirerek galibiyet serisini 3 maça yükseltmişti.

Şota Arveladze yönetimindeki Hull City'de sonraki haftalarda rüzgar adeta tersine döndü. Hull City, Arveladze yönetiminde çıktığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. İngiliz taraftarlar, sosyal medya üzerinden hoca seçimi nedeniyle Ilıcalı'ya tepki gösterdi.

Hull City galibiyete hasret kaldı! Acun Ilıcalı’nın umutları tükendi Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, adeta kabus yaşıyor. Galibiyete hasret kalan Hull City, İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kaldı. Acun Ilıcalı’nın isteğiyle takımın başına getirilen Şota Arveladze, çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Takım içinde eleştiriler başlarken, Acun Ilıcalı’nın nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla transfer etmişti: Hull City’de Allahyar Sayyadmanesh krizi Acun Ilıcalı’nın büyük umutlarla transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh, Hull City’de kadro dışı bırakıldı. Alınan karar şaşkınlık oluştururken, Ilıcalı’nın “Yeni Salah” dediği Allahyar, son iki maçta kadroya alınmadı.