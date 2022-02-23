Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Son haftalarda beklediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de taraftarların gözü genç futbolcularda. Hatayspor karşısında Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'ın ilk 11'de başlaması ile sarı lacivertliler bu isimleri göz hapsine aldı. Özellikle Arda Güler performansıyla taraftarın gönlünü fethederken, genç futbolcu spor camiasının da dikkatini çekti.

Hatayspor karşısında ilk kez sarı lacivertli formayla ilk 11'de başlayan Arda Güler'e maç sonrası övgüler yağarken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EN YÜKSEK TEKLİF ARDA GÜLER'E

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, kulübe destek amaçlı uzun zamandır her karşılaşma sonrası futbolcuların giydiği formaları internet sitesi üzerinden açık artırmayla satışa sunuyor. Hatayspor karşılaşmasına ait formaların da satışa çıkması ile açık artırmada şu ana kadar en yüksek teklif genç futbolcu Arda Güler için geldi.

Açık artırmayla satışa sunulan formalar

ADETA FARK ATTI

27 Şubat'ta sona erecek olan açık artırma öncesi Arda Güler'in formasına 1100 Euro (Yaklaşık 17 bin lira) teklif verilirken, genç futbolcu takım arkadaşlarına adeta fark atmış oldu. Arda'nın ardından formasına en yüksek teklif verilen isim ise 228 Euro (3556 lira) ile kaleci Altay Bayındır oldu.

Arda Güler'in forması için şu anda 1100 Euro olan en üst teklifin açık artırmanın bitiş tarihine kadar daha da artması bekleniyor.

Arda Güler izleyicileri mest etti Gittiği günden beri özlenen Alex de Souza’ya hasreti dindirecek isim bulundu. Sambacıyı örnek alan Arda Güler, altyapısından çıktığı takımın lideri olma yolunda ilerliyor

Fenerbahçe Hatay'ı 2 golle geçti, Arda Güler mest etti Geçen hafta Giresunspor'u yenen sarı lacivertliler üst üste ikinci galibiyetini alarak moral depoladı. Arda'nın başlattığı atakta penaltı kazanan Fener, Serdar Dursun'un golüyle öne geçti. Serdar ikinci penaltıyı da kaçırmadı