Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship takımı Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, takımın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, BBC'ye yaptığı açıklamada forvet transferi için harekete geçtiklerini ve iyi bir isim alacaklarını duyurdu.

"BÜTÇEYLE İLGİLİ PROBLEMİMİZ YOK"

Ligdeki kötü gidişata dur demek istediklerini belirten ve bunun için golcü bir isim getirmek istediklerini belirten Acun Ilıcalı, "Takımımız için iyi transferler yapmak zorundayız. Bütçeyle ilgili problemimiz yok. Fakat büyük rakam harcayacağımız konu, golcü transferi olacak" dedi.

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı, "Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız" ifadelerini kullandı.

KAZANAMAMA SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

İngiltere Championship'te 34'üncü hafta karşılaşmasında teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, Barnsley'i ağırladı. Müsabaka, Barnsley'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte kazanamama serisini 6 maça çıkaran Hull City'de Şota Arveladze, çıktığı 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi.

34 puanla 20. sırada bulunan Hull City, küme düşme potasının 13 puan üzerinde yer alıyor.

Acun Ilıcalı'ya büyük yıkım: Hull City karşısında bir ilki başardılar Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'in 34. haftasında lig sonuncusu Barnsley'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ligin son sırasında bulunan Barnsley, bu sezon ilk dış saha zaferini yaşamış oldu.