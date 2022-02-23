Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve zirve yarışından uzakta kalan Beşiktaş, teknik direktör değişimi sonrası gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Kara Kartal, ezeli rakibine bir çalım daha atmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN DERVİŞOĞLU ATAĞI

Sabah gazetesinin haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 14 oyuncu nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, 60 kişilik dev bir liste oluşturdu. Beşiktaş, bu liste dahilinde daha önce de transfer listesine aldığı ancak vazgeçtiği Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına tekrar dahil etti.

TEKLİF SEZON SONUNDA

Bonservisi Brentford'ta olan 22 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun satın alma opsiyonu bulunmuyor ancak Galatasaray transferde önceliğe sahip. Brentford, başka bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu Galatasaray'a iletecek ve öncelik tanıyacak.

Beşiktaş ise oyuncunun ezeli rakibindeki durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonu sarı kırmızılıların bir hamle yapmaması durumunda Kartal, İngiliz ekibine resmi teklifle gidecek.

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