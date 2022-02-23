Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yarın akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'da Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo kamp kadrosunda yer almazken İrfan Can Kahveci kafileye dahil edildi. Sarı kart cezalısı Miha Zajc da kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Çuha, Pelkas, Osayi Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.

16 YAŞINDAKİ BORA AYDINLIK KADRODA

Hatayspor karşılaşmasında büyük beğeni toplayan genç yetenek Arda Güler'in ardından bir isim daha kadroya dahil edildi. İsmail Kartal, 16 yaşındaki genç yıldız Bora Aydınlık'ı da kamp kadrosuna aldı. Sol kanatta görev alan 2005 doğumlu genç yetenek, şans bulursa Slavia deplasmanında forma giyebilecek.

Bu iki ismin dışında dikkat çeken diğer isimlerse Ruhan Arda Aksoy ve Bora Çuha. 2003 doğumlu genç yetenekler zorlu deplasmanda forma şansı bulmak için İsmail Kartal'ın kararını bekleyecekler.

Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'e Hatayspor karşılaşması sonrası futbolcuların maçta giydiği formaları internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'in formasına geldi. Genç futbolcu, takım arkadaşlarına adeta fark attı.

Eksikler döndü! Fenerbahçe artık çok daha güçlü Fenerbahçe’de Kim, İrfan Can ve Mesut Özil takıma katıldı. On biri büyük ölçüde şekillendiren teknik direktör İsmail Kartal, Prag’dan tur ile döneceklerini iddia etti