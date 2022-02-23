Türkiye Gazetesi

Halit Kıvanç'ın sağlık durumuna dair paylaşımda bulunan spor spikeri ve yorumcusu Ertem Şener, duayen isim için dua istedi.

Uzun zamandır bir yerde görülmeyen ve Türkiye'nin en ünlü gazetecilerinden birisi olan 97 yaşındaki duayen isim Halit Kıvanç'ın sağlık duruma dair son dakika bilgisi paylaşıldı. Ertem Şener, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu.

"KİMSEYİ TANIMIYOR, KONUŞAMIYOR"

Ertem Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. “Mümkün değil şu an” dedi ve ekledi; “Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta.”

Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı.

Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam."

Halit Kıvanç'ın ailesinden paylaşım sonrası Kıvanç'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Ertem Şener'in Halit Kıvanç ile ilgili Instagram paylaşımı

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

3 ay kadar hakimlik yaptı. Ardından Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı 1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesini çıkardı.

Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemizde radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ‘ilk'lerin adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. Ayrıca dünya çapında bir üne sahip olan Halit Kıvanç, futbolcu Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak da biliniyor.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.