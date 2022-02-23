Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yakın tarihteki unutulmaz isimlerinden olan ve şu anda Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak görev alan Volkan Demirel, samimi açıklamalarda bulundu. YouTube'da 'Play Spor' kanalına konuk olan genç teknik adam, Ömer Faruk Beyaz, Arda Güler ve Fenerbahçe'den ayrılışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"BİZ 'EYVALLAH' DEMEYEN ADAMLARDANDIK"

"Emre Belözoğlu da ben de zaman zaman hırslı olabiliyoruz" diyen Demirel, "Eskiden de kaybederdik, 1 hafta 10 gün sokağa çıkmak istemezdik, insanlarla konuşmak istemezdik. Bunları hırs ve sinir yapıyor. Aslında başarının bir yeri de buradan geçer. Biz o anlamda 'eyvallah' demeyen adamlardandık. Ben ne zaman hırslansam, kendime zarar verdim, kimseye zarar vermedim. İkimizin de derdi Türk futboluna hizmet etmek" dedi.

"FENERBAHÇE VE BAŞKAN KALMAMI İSTİYORDU"

Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlatan Demirel, geçen sene sonuna doğru Selçuk Şahin ile konuşurken ona ayrılacağını söylediğini, artık kendi kendine bir şeyler yapmak istediğini belirttiğini söyledi.

"Tatilde Marco, Selçuk ve Emre ayrıldığını duyurdu. Benden böyle bir adım gelmedi" diyen Demirel, "Fenerbahçe bana git demeden gidemem. Başkana söylemek aklımda vardı. Bizim teknik ekip dağılınca, başkana telefon açtım. Durumu anlattım, başkan beklememi söyledi. O sırada da antrenmanlar başladı, biz çıktık takımla beraber idmanlara. Sonra hoca belli oldu. Bu sefer tekrar başkanla ciddi şekilde konuştum. Başkan nedenini sordu. Fenerbahçe ve hoca kalmamı istiyordu. Ben kendimin neler yapacağını görmek istediğimi söyledim. Derken yaz sonuna kadar bu süreç devam etti, ben ayrıldım. Ayrıldıktan sonra lig başladı. Lig başlayınca yayıncı kuruluş geldi. Beni istediklerini çok belli ettiler, kendimi değerli hisstirdiler. Ben de bir şekilde orada başladım" dedi.

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçından teknik direktör Volkan Demirel

"MESSİ YAPTIK ÇOCUĞU, NEREDE ŞİMDİ?"

"Ben kötü gol bile yesem fazla takılmazdım" diyen teknik adam, "Bana kötü tezahürat yapıldığında kendimi daha çok kamçılıyordum. Ama bu herkeste olmuyor. Bunlardan fazla etkilenmemek lazım. Benim zamanımda sosyal medya olsa, bu kadar sene futbolcu olmazdım. Bir genç oyuncu çıkıyor, ertesi gün bir bakıyorsunuz, çok büyük futbolcu deniyor. Veya gelişimde olan biri gol atamadığında veya kötü bir gol yediğinde hemen sosyal medyada yerden yere vuruluyor. Bunun ayarını bulmak lazım. Ömer Faruk Beyaz vardı. Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi Ömer Faruk Beyaz?" ifadelerini kullandı.

DEMİREL'DEN ARDA GÜLER YORUMU

Son olarak Hatayspor karşılaşmasında forma giyen ve performansı ile büyük beğeni toplayan Arda Güler ile ilgili konuşan Demirel, "1 maça çıktı ama hemen olmadı. Hemen oldu derseniz bu sefer kaybedersiniz çocuğu. Bunun bir ortasını bulalım. Gençlere önem veren biriyim ama yeri ve zamanı planlayarak ilerlememiz gerekir. Gençler çok önemli. Gelecekte yabancı sınırı düşecek. Süper Lig'de en fazla yerli oyuncuyu oynatan takımız. Yeni gelecek gençler var. Ama zamanı geldiğinde gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag kadrosunda dikkat çeken isimler Slavia Prag maçının kamp kadrosunu açıklayan Fenerbahçe'de listede yer almayan futbolcuların yanı sıra kadroya eklenen genç isimler de dikkat çekti.

Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'e Hatayspor karşılaşması sonrası futbolcuların maçta giydiği formaları internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'in formasına geldi. Genç futbolcu, takım arkadaşlarına adeta fark attı.