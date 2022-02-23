Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef erkek basketbol takımları, Bitci Türkiye Kupası yarı final maçındaki olaylar nedeniyle birer maç seyircisiz oynama ve para cezası aldı.

PARA CEZASI DA ALDILAR

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun bir Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 45 bin lira para cezasıyla, Galatasaray Nef'in de bir Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 33 bin 750 lira ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kurul ayrıca, Galatasaraylı basketbolcu Demarquis Dangelo Bost'a da 21 bin 875 lira para cezası verildiğini açıkladı.

Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçında yok Bu akşam oynanacak olan Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmasında Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımın başında olamayacak.

Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten kritik galibiyetler Euroleague'in 22'nci haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko haftayı galibiyetle kapattı. Kritik haftada Anadolu Efes Panathinaikos'u, Fenerbahçe Beko ise Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti.

Galatasaray Nef, koronavirüslü oyuncularını sahaya sürecek Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından erteleme talebi kabul edilmeyen Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısına Covid-19'lu oyuncularla çıkmak zorunda kalacağını duyurdu.