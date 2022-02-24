Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Altay galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ı oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak olan siyah beyazlılar, ardından Başakşehir'i misafir ettikten sonra Nef Stadı'nda Galatasaray karşısına çıkacak. Beşiktaş'ta hedef Galatasaray maçına kadar sakatlıkları devam eden N'Koudou ve Pjanic'in takıma katılması. Özellikle N'Koudou için sağlık heyeti seferber olmuş durumda.

ÖZEL PROGRAM

Yaklaşık üç aydır sahalardan uzak kalan N'Koudou'nun mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Fransız oyuncuya idmanlara başlamasıyla özel program uygulanacak ve Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Sakatlıklardan dert yanan Teknik Direktör Önder Karaveli de derbide hamle yapabileceği bir kadronun elinde olması için N'Koudou'nun yetiştirilmesini istedi.

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