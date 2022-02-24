Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1000 üyenin katıldığı dijital toplantıda önceki dönemlerde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Elmas, Dursun Özbek döneminde 12 milyon avro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon avro, kendi dönemlerinde ise 4 milyon avro menajerlik ücreti ödendiğini belirtti. Başkan, 2015-2022 arası 39 milyon avro menajerlik komisyonunun, 51 futbolcunun transferinde 66 menajer için harcandığına dikkat çekti.

FALCAO-SEKIDIKA İÇİN 5.3 MİLYON AVRO

Kulüp yönetimleri Mitroglou'nun menajerine 700 bin, Seri'nin menajerine 550 bin, Nzonzi'nin menajerine 600 bin avro ödedi. Fakat en dikkat çekeni Falcao ve Sekidika transferleri. Başkan, Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bonservis ödenmeden gelen Sekidika için oyuncunun menajerine 1.6 milyon avro, Kolombiyalı Radamel Falcao'nun Eylül 2019'da Monaco'dan bedelsiz transferi için de menajerine 3 milyon 750 bin avro verildiğini aktardı.

DÖRT OYUNCU İÇİN DEVRE ARASI 60 MİLYON TL

Galatasaray'da devre arası transferlerinin maliyetlerini de duyuran Elmas, sezon sonuna kadar kiralanan Pulgar'a 750 bin avro, Pena'ya 375 bin avro ödeneceğini duyurdu. Semih Kaya, yarım sezon için 4 milyon lira alacak. Bu sezon 750 bin avro ödenecek olan Gomis önümüzdeki sezon ise 1 milyon 750 bin avro kazanacak. Bu oyuncuların maliyeti yaklaşık 60 milyon lira oldu.

Halil Dervişoğlu'nun ekranlara yansıyan görüntüsü tartışmalara yol açtı

DERVİŞOĞLU: BİLİNÇLİ DEĞİLDİ

Öte yandan Galatasaray'ın forveti Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında ekranlara yansıyan ve taraftarların tepkisine neden olan görüntü ile ilgili açıklamada bulundu. Galibiyet golüne sevinmediği iddialarına yönelik konuşan Dervişoğlu, "Maçta takımıma istediğim katkıyı yapamadım. O fotoğraf bundan kaynaklanan üzüntümün yansımasıdır. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur" sözlerini kullandı.

BİR GOLCÜDEN DAHA ÖTE

Üç buçuk yıl sonra Galatasaray’a dönen Göztepe maçının son anında attığı golle takımını galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis geçtiğimiz gün GS Store’den 50 adet forma aldı. Birçok branşta sponsorluk desteği veren Dinçer Azaphan, “Gomis’i canı gönülden tebrik ederim. Galatasaray’a kim katkı sağlarsa başımın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.

Galibiyete kayıtsız kalamadı: İlkay Gündoğan'dan Galatasaray yorumu Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 yendiği karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların galibiyet paylaşımına aslan ve alev emojisi bıraktı. Yoruma kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

4 penaltılı maçta Galatasaray, Göztepe'yi devirdi Nelsson'la öne geçen Cimbom, Ndiaye'nin iki penaltı golüyle geri düştü. Ara transferde Cimbom'a geri dönen Bafetimbi Gomis iki penaltı golüyle Aslan'ı kâbustan uyandırdı.