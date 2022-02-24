Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag rövanşı öncesi inanmış sözler kullandı. Basın toplantısına çıkan İsmail Hoca, "İlk maçta şanssız goller yedik" derken, "Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek ve turu geçmek istiyoruz. Kendimize göre planlarımız var. Bize yakışan oyunla turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. Bu kadar söyleyebiliyorum. Gerisini sahada göreceksiniz. İrfan Can tam olarak hazır değil ama maçın belli bölümünde forma giyebilir" sözlerini kullandı.

"TECRÜBE KAZANMALI"

Merak edilen Arda Güler'in on birde olup olmayacağı konusunda konuşan Kartal, "Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Böyle oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Eksikleri var, kuvvetlenmesi, tecrübelenmesi gerekiyor" diyerek futbolcunun yedek başlayacağını ima ederken, "Kim Min-Jae'nin oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz" diye konuştu.

ZOR ANCAK İMKANSIZ DEĞİL

Slavia’ya Kadıköy’de 3-2 kaybeden Fenerbahçe’nin Prag’da tur atlaması için en az iki farkla kazanması gerekiyor. Sarı lacivertliler normal süreyi tek farkla önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek, bir değişiklik olmazsa kazananı penaltılar belirleyecek. Slavia’ya ise beraberlik bile yetiyor.

SERDAR DURSUN: TUR İÇİN GELDİK

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, "Turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu aynı millî maç gibi, ülke puanı için çok önemli bir maç. Konsantreyiz, hatalarımızdan ders aldık, analiz yaptık. Öncelikle gol atıp, gol yemememiz lazım" dedi.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag kadrosunda dikkat çeken isimler Slavia Prag maçının kamp kadrosunu açıklayan Fenerbahçe'de listede yer almayan futbolcuların yanı sıra kadroya eklenen genç isimler de dikkat çekti.

Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'e Hatayspor karşılaşması sonrası futbolcuların maçta giydiği formaları internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'in formasına geldi. Genç futbolcu, takım arkadaşlarına adeta fark attı.