Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın efsanevi futbolcusu Andriy Shevchenko, Rusya’nın askeri işgaline karşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Rusya’ya sert bir tepki gösteren Shevchenko, "Ukrayna benim vatanım.” diyerek ülkesine destek oldu.

“UKRAYNA BENİM VATANIM”

Shevchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik! Samimi, çalışkan ve özgürlüğüne düşkün vatandaşlardan oluşan bir millet, bu bizim en önemli varlığımızdır!" dedi.

Andriy Shevchenko'nun paylaşımı.

Ukrayna Büyükelçisinden yaptırım çağrısı: Türkiye Boğazları kapatmalı Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları’nın kapatılması için çağrısında bulundu. Büyükelçi Türkiye’nin Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istediklerini belirtti.

Savaş bölgesinden paylaşıldı! Ukrayna'daki Türkler korunmak için sığınaklara yerleşti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatmasının ardından, Kiev’den patlama sesleri yükselmeye başladı. Savaştan kaçıp güvenli bölgeye geçmeye çalışan Ukrayna vatandaşların arasında bulunan bir Türk’ün yayınladığı video, bölgedeki korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Savaştan kaçan insanların sığınaklara indikleri görüldü.

Rusya'nın Ukrayna harekatına dünyadan tepkiler Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından dünya liderlerinden tepkiler peş peşe geliyor. ABD Başkanı Biden, "Dünya Rusya'dan hesap soracak" ifadeleriyle Rusya'ya tepki gösterirken, NATO Ukrayna ile birlikteyiz mesajı verdi. İngiltere ve Almanya'da açıklamalarda bulunurken Fransız lider Macron da eylemlerini kınayarak Rusya'nın derhal durdurulması gerektiğini söyledi.