Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nin Son 16 Turu'nda Benfica ile Ajax karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2’lik skorla biterken, Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, attığı golden sonra Rusya’ya tepki gösterdi. Tepkisini sosyal medya hesabından da gösteren futbolcu, ülkesine destek oldu.

SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndan Ajax ile karşılaşan Benfica, ilk yarıda 2-1 geriye düştü. 72’nci dakikada sahneye çıkan Roman Yaremchuk, attığı kafa golüyle durumu 2-2’ye getirdi. Ukraynalı futbolcunun attığı golle karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

ÜLKESİNE DESTEK OLDU

Ukrayna Milli Takımı’nda da forma giyen 26 yaşındaki golcü, attığı golün ardından ülkesinde yaşanan savaşla ilgili dikkat çeken bir harekete imza attı. Yıldız golcü, attığı golün ardından formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa tepki gösterdi.

Formasını çıkartarak tepki gösterdi.

“ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI”

Gol sevinciyle Rusya’ya tepki gösteren Yaremchuk, maçın ardından da sosyal medya hesabından tepkisini göstermeye devam etti. Paylaşımda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birlik olma zamanı. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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