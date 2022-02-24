Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinde GZT Giresunspor’un Rus oyuncusu Shapi Suleymanov, antremandan çıkıp evine gitmeye çalıştığı esnada trafik kazası yaptı. Genç futbolcunun kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Giresunsporlu oyuncu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı. Bugün saat 13.00’da Çotanak Spor Kompleksi’nde yapılan antrenman sonrası evine gitmek üzere yola çıkan Shapi Suleymanov’un kullandığı 34 ZC 3927 plakalı araca Karadeniz Sahil Yolu Aksu mahallesi geçişinde 61 S 1699 plakalı otobüs arkadan çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Suleymanov’un kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

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