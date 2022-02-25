Türkiye Gazetesi

Ligin zirvesine ambargo koyan Trabzonspor, 27. haftanın açılış maçında bu akşam sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Bu sezon evinde maç kaybetmeyen bordo mavililer taraftarı önünde 19 maçtır yenilmiyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Kayserispor maçını kazanması hâlinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak. Rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen teknik direktör Abdullah Avcı galibiyetten emin.

DESTEĞE DEVAM EDİN

İki yıldır kanser tedavisi gören ve hastalığını atlatan koyu Trabzonspor taraftarı Aynur Aslan isimli taraftarın iş yerinde kahvaltı yapan Avcı, şampiyonluk sözü verdi. “Benim en büyük moral kaynağım Trabzonspor. Siz iyi olunca ben de iyi oluyorum” diyen taraftara Avcı “Artık kimse ağlamayacak. Bu sezon ve bundan sonrası Trabzonspor taraftarının yüzünün güleceği dönemlerdir. Biz de bunun için çalışıyoruz. Sizler pozitif enerjiniz ve dualarınızla bize destek olmaya devam edin” dedi.

ŞAMPİYONA DEV FIRSAT

Trabzonspor'un açık ara lider olduğu Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım için fırsat çıktı. Bugün toplanacak olan UEFA eğer Rusya'yı önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nden men ederse ligde mutlu sona ulaşacak takımımız direkt gruplara kalacak. 2020-21 sezonunu ülkeler sıralamasında 13. bitiren Türkiye, Rusya'nın çıkmasıyla 12. sıraya yükseleceği için şampiyonunu gruplara gönderebilecek.

Şampiyonluk Fırtına'sı! Trabzonspor gol yağdırdı En yakın rakibine çift haneli fark atan Karadeniz ekibi, Akdeniz'de ilk devre farka gitti. Bir topu direkten dönen bordo mavililerin gollerinde Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan imzası vardı. Alanya adına Eduardo'nun kullandığı penaltıyı ise Uğurcan çıkardı

Spiker şaştı kaldı: Trabzonspor maçında yürekler ağza geldi Süper Lig'in 26'ncı haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta stadyuma giremeyince karşılaşmayı ağaca tırmanarak izleyen iki taraftar sosyal medyanın gündemine oturdu.