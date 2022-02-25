Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de kâbus gibi bir sezon geçiren ve lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşen, kupada ise Kayserispor'a elenen Fenerbahçe, Avrupa umutlarını Prag'da tüketti. Sezonu Şampiyonlar Ligi'nde oynama umuduyla açan rakibi karşısında ilk maçı Kadıköy'de 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım rövanşta da hiçbir varlık gösteremeyince, güçlü rakibine aynı skorla boyun eğdi.

GOLLER ARKA ARKAYA

Henüz şubat ayında kupa hedefi kalmayan Fenerbahçe kalesinde çok sayıda gol pozisyonu verdiği karşılaşmada ilk golü 19. dakikada yedi. Jindrich Trpisovsky'nin takımının sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında topla buluşan Ivan Schranz takımını öne geçirdi: 1-0. Oldukça atlet bir takım olan Slavia, 27'deki kontratakta, hızla Fenerbahçe kalesine sokulan Yira Collins Sor ile ikiyi buldu: 2-0.

ARDA'YI ÖRNEK ALIN

39'da Mert Hakan'ın uzak mesafeli şutu İsmail Kartal ve takımını umutlandırsa da maçın 63. dakikasında bir kere daha sahne alan 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Yira Collins Sor maçı 3-1'e getirdi. Fenerbahçe adına sezonun az sayıdaki güzelliklerinden biri olan Arda Güler, uzatmada rakip on sekizde iki Prag'lı oyuncunun belini kırıp vurdu, kaleciden dönen topu Berisha tamamladı ama artık çok geçti: 3-2.

MERT HAKAN: UTANIYORUZ ARTIK

F.Bahçe'nin ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş taraftardan özür dilerken, "Bütün sorumluluk biz futbolcuların. Bu kadar mücadeleden yoksun bir takım olamaz. Utanıyoruz artık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyuna devam edemedi. Bir süre 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, bu anlarda rakibi karşısında 2-0 geri düştü. 28. dakikada Nazım Sangare, Ferdi'nin yerine oyuna dahil oldu.

17 YAŞINA GİRDİ

İsmail Kartal'ın, 'Onu korumalıyız' diyerek on birde düşünmediği Arda Güler ikinci yarıda süre aldı. Dün 17. yaş gününü kutlayan genç futbolcu F.Bahçe'nin ikinci golünde müthiş çalımlarıyla kalitesini bir kere daha ortaya koysa da sahadan üzgün ayrıldı.

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