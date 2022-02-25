Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Gelecek sezon transferlerini şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş’ın hedefinde şimdi de 10 numara var. Siyah beyazlılar CSKA Moskova forması giyen Ilzat Akhmetov’u kadrosuna katmak için harekete geçti. 8 numara bölgesi için Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’i transfer eden Beşiktaş’ta gelecek sezon Oğuzhan Özyakup büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Âdem Ljajic’in de gidecek olmasından dolayı harekete geçen yönetim, hem 10 numara hem de 8 numarada oynayabilecek ismi Rusya’da buldu.

MENAJERİ AĞABEYİ

Genç oyuncu, gelecek sezon takım bütçesini ciddi ölçüde düşürmeyi planlayan siyah beyazlı yönetimi cezbediyor. Ilzat Akhmetov’un Rus kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Beşiktaş bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Transfer görüşmelerini ağabeyine devreden Kırgız oyuncu bir menajerle de çalışmıyor. Yönetimi cezbeden bu faktörlerle birlikte başlayan ilk görüşmeler olumlu geçti. Beşiktaş’ın ilgisinden çok memnun olan Akhmetov’un sezon bitmeden imza atması planlanıyor.

TEIXEIRA PROBLEMİ

Siyah beyazlılar çift yönlü bir 10 numara aradığı için Alex Teixeira gözden düşmüş durumda. Brezilyalı yıldıza Arap ülkelerinden ilgi var. Yıllık ücreti 2,6 milyon avro olan Teixeira ile yolların ayrılması durumunda Ilzat Akhmetov transferi gerçekleşebilecek.

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