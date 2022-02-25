Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Göztepe’yi yenerek biraz olsun nefes aldı. Ancak 3 puana rağmen Babel, Ömer ve Taylan gibi isimlerin performansları da eleştirileri konusu oldu. Hatta bazı oyuncuların kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Domenec Torrent, geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas ve sportif direktör Pasquale Sensibile ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili yola haritası çizen üçlü, takımın son durumunu da masaya yatırdı.

FEGHOULI-BABEL YOLCU

İspanyol teknik adam kadro dışı kararına gerek duymadığını, sezonun geri kalanında çok kritik maçlar oynayacaklarına vurgulayıp “Böyle bir karar huzursuzluk getirir. Hepsinden faydalanmak istiyorum” dedi. Maliyetleri azaltmak için Feghouli ve Babel ikilisiyle sözleşme yenilenmeyeceği de bu toplantıda kesinleşti. Ayrıca değişecek yabancı kuralı doğrultusunda Türkiye’den ve Avrupa’dan yerli isimler için geniş bir liste hazırlanması karara bağlandı.

DIAGNE ADA'YA GİDİYOR

Geçirdiği sakatlık sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne’ye talip çıktı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak West Bromwich forması giyen Senegalli golcüyü İngiliz kulüp bu sefer bonservisiyle renklerine katmak istiyor. Diagne, anlaşma sağlanması hâlinde Ada’nın yolunu tutacak.

Galatasaray'da dudak uçuklatan rakam: Menajerlere su gibi para akmış Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2015-2022 arası yapılan 51 transferde 66 menajere ödenen rakamları açıkladı, dudak uçuklattı.

Galibiyete kayıtsız kalamadı: İlkay Gündoğan'dan Galatasaray yorumu Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 yendiği karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların galibiyet paylaşımına aslan ve alev emojisi bıraktı. Yoruma kısa süre içerisinde beğeni yağdı.