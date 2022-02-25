Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale başlaması ile birlikte spor camiasının da bir numaralı gündemi haline gelen savaş ile ilgili birçok kınama mesajı yayınlandı. Bazı kulüpler Rus sponsorlarla ilgili harekete geçerken, sporcular ise 'savaşa hayır' açıklamasında bulunarak Rusya'ya tepki gösterdi.

Açıklamalar peş peşe gelirken Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Ukrayna'da ailesiyle birlikte mahsur kaldığını açıkladı. Eski Shakhtar Donetsk teknik direktörü olan ve bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isim, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

"PATLAMA SESİYLE UYANDIM"

Ailesiyle birlikte ziyaret için gittiği Kiev'de mahsur kaldığını söyleyen Fonseca, korku dolu anları anlattı. Ünlü teknik adam, "Sabah 5'te art arda beş patlama sesiyle uyandım" dedi.

"Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız" diyen Fonseca, "Havaalanı tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı" ifadelerini kullandı.

"BU HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜ"

Paulo Fonseca yaşadığı korku dolu anları hayatının en kötü günü olarak tanımladı. Tecrübeli futbol adamı, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim" dedi.

Tecrübeli teknik adam daha sonra çektiği bir video ile destek mesajları için teşekkür etti. Paulo Fonseca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Aileme ve bana özen ve destek mesajları gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kiev'deyiz ve Ukrayna için bu çok zor anda güçlü kalmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Savaş futbol dünyasını da vurdu! Ukrayna’nın efsanevi futbolcusu ülkesine seslendi Efsane Ukraynalı futbolcu Andriy Shevchenko, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş ilan etmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rusya’ya karşı sert bir tepki gösteren Shevchenko, "Ukrayna benim vatanım. Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik!" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu’dan Putin’e sert tepki: Umarım aptalların başlattığı savaş durur Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’ya savaş ilan ederek saldırılarına başladı. Ukrayna’dan peş peşe patlama sesleri yükselirken, Dinamo Kiev’in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya’yı kınayarak "Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur" açıklamasında bulundu.