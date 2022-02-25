Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberi: Temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray'ın rakipleri bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

SON 8 TAKIM BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar belirlendi. 8 karşılaşmanın ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga da son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya) ve West Ham (İngiltere) yer alıyor.

Bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Atalanta

Porto

Sevilla

Leipzig

Barcelona

Rangers

Real Betis

Braga