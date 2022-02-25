Türkiye Gazetesi

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kolombiyalı Hugo Rodallega'nın takımı Bahia bombalı saldırının hedefi oldu. Bahia Kulübü, Sampaio Correa karşılaşması için yola koyuldukları sırada takım otobüsüne yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu futbolcuları Danilo Fernandes, Matheus Bahia ve Marcelo Cirino'nun yaralandığını açıkladı.

YÜZÜNE ŞARAPNEL PARÇASI İSABET ETTİ

Salvador şehrinde meydana gelen saldırıda en ciddi yaralanmayı Danilo Fernandes'in geçirdiği, yüzüne şarapnel parçaları isabet eden kalecinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından patlamanın etkisiyle otobüs camlarında oluşan deliklerin ve kana bulanan koltukların fotoğrafı paylaşıldı. Otobüs yakınlarında bulunan bir aracın da patlamada zarar gördüğü ifade edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bahia eyalet polisinin olay hakkında soruşturma açtığı bildirildi. Yerel medyada saldırının, geçen sezon ikinci lige düşen ve son zamanlarda beklenen performansı sergileyemeyen Bahia'nın taraftarları tarafından yapılmış olabileceği öne sürüldü.

Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor formaları giyen Kolombiyalı Hugo Rodallega'nın da görev yaptığı Bahia, saldırının ardından sahasında çıktığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. Rodallega mücadelede bir gol kaydetti.

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