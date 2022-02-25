Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Katalan devi, kura sonucuna sosyal medya üzerinden ilginç bir tepki verdi.

Barcelona'nın resmi Türkçe Twitter hesabı, kura sonucuna uzatarak kullanılan bir yazım tarzıyla 'sonunda' şeklinde tepki verdi. İki takım son olarak 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelmişti.

Barcelona'nın resmi Türkçe Twitter hesabından yapılan paylaşım

"İLK VE TEK TÜRK TAKIMI GALATASARAY"

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarihte Barcelona'dan Camp Nou'da puan alan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray olmuştu" ifadeleri yer aldı.

2001-2002 sezonunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk grupları geçmiş, ikinci gruplarda Barcelona, Liverpool ve Roma ile eşleşmişti. Sarı kırmızılı ekip Camp Nou'da oynanan maçta Ümit Karan ve Andres Fleurquin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirmiş fakat ikinci yarıda Javier Saviola'nın golleriyle maç 2-2 bitmişti.

"DİLE KOLAY, 20 SENE SONRA"

Barcelona'nın Türkiye hesabı, Galatasaray ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'sonunda' tweetinin ne anlama geldiği paylaşıldı.

Açıklamada, "Barcelona bir Türk takımıyla son maçını 13 Kasım 2002'de Galatasaray'a karşı oynamıştı. Dile kolay 20 sene sonra Barça, Türkiye'de olacak" ifadeleri yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! Galatasaray'ın rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Barcelona ile eşleşti.