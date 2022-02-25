Türkiye Gazetesi

Sportif konularda birçok yaptırım ile karşı karşıya kalan Rusya'da son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg'dan Paris'e taşınmıştı. Bu karar sonrası Rusya'ya bir şok da Formula 1 yönetiminden geldi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Formula 1 yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve takımlarla mevcut durumu değerlendirdi. Ukrayna'da yaşananların üzüntüyle karşılandığı aktarılarak 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

"RUSYA GP'Yİ DÜZENLEMEMİZ İMKANSIZ"

Formula 1'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın Saint Petersburg kentinden alınıp, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen

VERSTAPPEN VE VETTEL'DEN RUSYA'YA TEPKİ

Formula 1 pilotları Hollandalı Max Verstappen ve Alman Sebastian Vettel, dün yaptıkları açıklamalarda Rusya Grand Prix'sinin bu sezon yarış takviminden çıkarılması için çağrıda bulunmuşlardı.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan ve Aston Martin takımı adına yarışan Vettel, "Rusya Grand Prix'sine gitmemeliyiz. Ben gitmeyeceğim. Böyle bir ülkede yarışılmamalı. Aptalca savaş gerekçeleri yüzünden hayatlarını kaybeden masum insanlar için üzülüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Red Bull ekibinin pilotu son şampiyon Max Verstappen ise "Bir ülke savaştaysa, orada yarış yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE GP BİLMECESİ

İngiliz basını, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin yer alabileceğini iddia etmişti. Geçtiğimiz günlerde de Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görülmüştü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları daha da güçlendi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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