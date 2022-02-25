Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımının ligdeki kötü performansından dolayı taraftarların hedefinde. İlk yarıda aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiren Elmas, takımı ayağa kaldırmak için her yolu deniyor. Öte yandan taraftarlar, Elmas’ın ev adresini öğrenerek tehditlere başladı.

3 MİLYON DOLARA SATTI

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Bazı taraftarların ev adresini paylaşmasından rahatsızlık duyan Burak Elmas, Beykoz’da bulunan lüks villasını 3 milyon dolara sattı. Elmas’ın yeni evinin adresini ise sır gibi sakladığı öğrenildi.

Burak Elmas, lüks villasını sattı.

Galatasaray eşleşmesi sonrası Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi olan Barcelona, kura sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi çekti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! Galatasaray'ın rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Barcelona ile eşleşti.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.