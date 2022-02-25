Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Lig son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti. İlk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak olan Sarı-Kırmızılı ekip, rövanş maçını 17 Mart’a İstanbul’da gerçekleştirecek.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Galatasaray ile eşleşen Barcelona’da yıldız futbolcu Gerard Pique, sosyal medya hesabından bir sarı-kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı.

“YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ”

35 yaşındaki savunma oyuncusu, paylaşımına Galatasaray'ı etiketleyerek “Yakında Görüşürüz” notunu düştü. Pique'nin paylaşımı ise kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray eşleşmesi sonrası Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi olan Barcelona, kura sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi çekti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! Galatasaray'ın rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Barcelona ile eşleşti.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.