MAÇTAN DAKİKALAR
6' Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan az farkla auta çıktı.
24' Onur'un sağ taraftan arka direğe yaptığı ortayı iyi takip eden Gavranavic, kale sahası içinde göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi. 0-1
31' Ramazan'ın ceza sahası içine doğru indirdiği topa gelişine vuran Thiman'ın şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
35' Onur'un ceza sahası dışında sert şutunda Puchacz çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.
45' Onur'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Thiam kafayla topu filelerle buluşturdu. 0-2
49' Djaniny rakiplerinden sıyrılırken, savunmadan seken top Edin Visca'nın önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vİsca meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından filelere gönderdi. 2-1
53' Visca'nın ceza sahası içine derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
54' Miguel Cardos'un ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi.
55' Kayserispor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Peres'in sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
59' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme, sol taraftan ceza sahası içine giren Djanin'in gördü. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
64' Abdulkadir Ömür rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Ayağının içiyle yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
90+2' Yusuf Erdoğan'ın gelişine vuruş yaptı savunma topu karşıladı. Trabzonsporlu futbolcular sonrasında Mert Çetin'in topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Hakem Erkan Özdamar pozisyonu VAR'da değerlendirmesi sonrasından penaltı noktasını gösterdi.
90+3' Beyaz noktanın başına gelene Nwakaeme'nin şutu kaleci Lung'un sağından ağlara gitti. 3-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan (Denswil dk. 46), Hugo, Puchacz (Yusuf Erdoğan dk. 46), Siopis (Berat dk. 80), Bakesetas (Djaniny dk. 46), Abdulkadir Ömür (Koita dk. 80), Visca, Nwakaeme, Cornelius
Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Koita, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Kouassi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Lung, Onur (Mustafa Pektemek dk. 72), Hosseini, Mert, Carole (Campanharo dk. 71), Abdulkadir Parmak, Ramazan (Kolovetsios dk. 56), Attamah, Miguel Cardos (Mani dk. 71), Thiam, Gavranovic
Yedekler: Cenk, Gökhan, Emre Demir,Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Yasir Subaşı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Gavranavic (dk. 24), Thiam (dk. 45) (Kayserispor), Visca (dk. 49), Djaniny (dk. 59), Nwakaeme (dk. 90+3 pen.) (Trabzonspor)
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