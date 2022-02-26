Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta bugün oynanacak Sivasspor maçına büyük önem veriliyor. Son haftalarda takım savunmasını oturtan ancak hücumda sıkıntı yaşayan siyah beyazlıları bu dertten Rachid Ghezzal’ın kurtarması bekleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli, Cezayirli yıldızla bir görüşme gerçekleştirdi. Geçen sezon ligde skora en çok etki eden orta saha oyuncusu olan 29 yaşındaki oyuncudan sahada becerilerini yeniden göstermesi istendi.

TEIXEIRA KULÜBEYE

Önder Hoca’nın Ghezzal ile yaptığı görüşmede “Hücuma top taşıma konusunda çok iyisin. Paslarının gole dönüşmemesi sadece şanssızlık. Oyunu kanattan sen kuracaksın. Gizli 10 numaramız sensin. Senden daha çok şut çekmeni istiyorum. Kaleyi gördüğün yerden vur” dediği öğrenildi. Öte yandan Teixeira’nın hücumdaki performansından memnun olmayan Önder Karaveli’nin, Brezilyalı yıldızı yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

LARIN YİNE YOK

Siyah beyazlılar dün yaptığı son idmanın ardından Sivas’a giderek kampa girdi. Beşiktaş’ta sözleşmesini henüz uzatmayan Cyle Larin son iki maçta olduğu gibi kadroda yer almadı. Sakatlıkları devam eden Rıdvan, Pjanic, Oğuzhan ve N’Koudou da Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.