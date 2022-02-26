Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı spor dünyasını da vurdu. Ülkede mahsur kalan sporcular yardım çağrılarında bulunurken, sosyal medyadan destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Son yaşanan olayda ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Junior Moraes'in Ukrayna ordusuna katılacağı belirtildi.

UKRAYNA ORDUSUNA KATILACAK

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre, Shakhtar'ın Ukrayna pasaportlu Brezilyalı forveti Junior Moraes, ülkede getirilen 18 ile 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin Ukrayna'dan çıkışının yasaklanması üzerine askerlik listesine dahil oldu.

Junior Moraes

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Junior Moraes geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Kiev'de bir otelde mahsur kaldıklarını belirtmişti. Yıldız futbolcu Brezilyalı futbolcu arkadaşlarıyla bir video yayınlamış ve Brezilya hükümetine kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcunun sosyal medya paylaşımı.

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