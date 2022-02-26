Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın doğum gününü unutmadı. Başarılı futbolcu 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.
İYİ Kİ DOĞDUN
Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından oyuncunun doğum gününde duygusal bir video yayınladı.
Yapılan paylaşımda, "Kavuşmalarımız mahşere kaldı. İyi ki doğdun" ifadeleri kullanıldı.
Ahmet Çalık'ın nişanlısından haftalar sonra kahreden paylaşım Kazada hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi! Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.