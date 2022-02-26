Türkiye Gazetesi

Rusya’ya karşı yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Spor dünyasından da peş peşe açıklamalar geliyor. En son olarak 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile karşılaşacak olan Polonya, maça çıkmayacaklarını açıkladı.

POLONYA RUSYA MAÇINA ÇIKMAYACAK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Polonya ile Rusya eşleşti. Eşleşmenin ardından Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, açıklamalarda bulunarak maça çıkmayacaklarını söyledi. Kulesza yaptığı açıklamada, "Sözler bitti, artık harekete geçme zamanı geldi! Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının artmasıyla bağlantılı olarak; Polonya Milli Takımı, Rusya ile maça çıkmayacak. Tek doğru karar bu. FIFA'ya ortak bir karar bildirmek için İsveç ve Çekya ile de görüşüyoruz." dedi.

“GÜZEL OLAN HER ŞEY SAVAŞIN GETİRDİĞİYLE ÇELİŞİYOR”

Polonya’nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, Rusya'nın ülkeyi işgal etmesinin ardından Ukrayna halkına desteğini dile getirmişti. Yıldız golcü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Sporda güzel olan her şey savaşın getirdiğiyle çelişiyor. Özgürlük ve barışa değer veren tüm insanlar için, Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığın mağdurlarıyla dayanışma zamanı." açıklamasında bulundu.

UEFA’DAN RUSYA KARARI

Polonya, İsveç ve Çekya'nın çağrısı üzerine UEFA ve FIFA, Rusya topraklarında kulüp ve milli takım düzeyinde maçların oynanmayacağını, bu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıklamıştı.

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Rusya saldırısında 3. gün! Kiev direniyor | Dakika dakika gelişmeler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi 3. günde de devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişi ile çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı. Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dakika dakika son gelişmeler...