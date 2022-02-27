Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İzmir deplasmanında Göztepe’yi son dakika golüyle yenerek galibiyet hasretini sonlandıran Galatasaray, Çaykur Rizespor’u da geçerek seriye başlamak istiyor. Sarı kırmızılılar düşme hattından iyice uzaklaşmanın yanı sıra Karadeniz ekibiyle oynanacak mücadeleyi çok kritik görüyor. Mart ayında iyice sıkışacak fikstüre üç puan moraliyle girilmesi amaçlanırken sezon başında Oğulcan, daha sonrasında da Gedson olayıyla iyice alevlenen tartışmalar Cimbom’da taraftarlarını da stada çekiyor.

ASLAN GOMIS GÖREVE

Şu ana kadar yaklaşık 30 bin bilet satılırken, maç saatinde NEF Stadı’nın tamamına yakınının dolması bekleniyor. Domenec Torrent kendi taraftarı önünde iyi bir oyunla üç puana ulaşmak için bir dizi önlemler alıyor. İspanyol teknik adam Göztepe karşısında memnun olmadığı Ömer, Taylan, Babel üçlüsünü kenara çekip yerlerine Aanholt, Berkan ve Emre’ye forma verecek. Torrent, Göztepe maçının kahramanı Bafetimbi Gomis’i ilk on birde görevlendirecek.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona Bir dönem Barcelona’da da çalışan sarı kırmızılı takımın hocası Domenec Torrent “En kötü kurayı çektik. Kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız” dedi

Galatasaray'da dudak uçuklatan rakam: Menajerlere su gibi para akmış Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2015-2022 arası yapılan 51 transferde 66 menajere ödenen rakamları açıkladı, dudak uçuklattı.