Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Rıza Çalımbay kendisinin yerine Önder Karaveli'nin tercih edilmesine sağlam bir cevap vermek istediğini ilk düdükle birlikte belli etti. İkili mücadelelerde, topla oynamada üstün olan taraf Sivasspor'du. Önder Karaveli'nin bu üstün oyuna cevabı ise Rachid Ghezzal'la oldu. Cezayirli yıldızın sahada serbest dolaşması Sivasspor'un baskısını ciddi ölçüde kırdı.

JOSEF GÜÇLENDİRDİ

Ghezzal'ın etkili oyunu sadece baskıyı kırmakla kalmadı bir gol atıp, ilk golün de hazırlayıcısı oldu. Sivasspor topu rakip yarı alanda tutabilmesine rağmen siyah beyazlı oyuncuların alanları çok iyi kapatabilmesi sebebiyle pozisyona giremedi. Alex Teixeira hücumda biraz top tutabilseydi oyundan çıkarken sitem etmekte haklı olabilirdi.

TEIXEIRA ÇIKINCA...

Teixeira'nın yerine giren Güven Yalçın kısa sürede getirdiği hareketin ardından takımına bir de penaltı kazandırdı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Güven, topu ileri taşımakta ve rakip savunmayı bozmakta çok etkili oldu. Beşiktaş belki çok etkili değildi fakat Önder Karaveli hamleleriyle rakibinin gücünü kırarak takımının üç puana ulaşmasında baş rolü oynadı.

HARİKA GALİBİYET

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Toplar direkten döndü ama biz dönmedik, kazandık. Böyle bir deplasmanında 3 gol atmak, 3-1'den sonra başka pozisyonlara da girmek bizim için sevindirici. Takımın bütünlüğü iyiydi" derken, "Alex Teixeira'yı oyundan alma sebebimiz sakatlık veya korumak değil. Güven'i sokarak biraz daha topa sahip olup rakibe tehdit oluşturmak istedik. Öyle de oldu" şeklinde konuştu. Hoca, "Hiçbir zaman skoru korumaya çalışmadık. Bizim adımıza ligde gitmek istediğimiz noktaya biraz daha yaklaşma adına harika bir galibiyet oldu” diye sözlerini kullandı.

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