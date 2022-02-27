Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de ve Avrupa'da umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan en büyük gelişme genç futbolcuların aldığı süre ve sergiledikleri başarılı performans oldu. 17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa devlerini harekete geçirdi.

Futbol stili ile eski İspanyol yıldız Guti ve Emre Belözoğlu'nun karışımı olarak nitelenen Arda Güler için başta Borussia Dortmud ve Leipzig olmak üzere bazı Avrupa ekipleri alarmda. Özellikle Alman ve İngiliz kulüplerinin Arda Güler'i yakından takip etmek için Kasımpaşa maçına İstanbul'a gelecekleri öğrenildi.

Takvim'in derlediği habere göre; Avrupalı kulüplerin, yaşı küçük olduğu için henüz menajeri olmayan Arda Güler'in ailesine yakın markaj uygulayacakları ve öncelikle ailesini ikna etmek için çaba harcayacağı bilgisi Fenerbahçeli kurmayların kulağına gelince, yönetim harekete geçti.

HEDEF 5 YILLIK SÖZLEŞME

Slavia Prag maçında sergilediği performansla Çek basınında kendisine yer bulan ve adından "geleceğin yıldız adayı" olarak bahsettiren Arda'nın sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun ailesine 5 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi. Sarı lacivertliler, Arda ile bir an önce sözleşme uzatarak 17 yaşındaki genç yıldızın aklının daha fazla karışmasının önüne geçmek istiyor.

Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'e Hatayspor karşılaşması sonrası futbolcuların maçta giydiği formaları internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'in formasına geldi. Genç futbolcu, takım arkadaşlarına adeta fark attı.

Arda Güler izleyicileri mest etti Gittiği günden beri özlenen Alex de Souza’ya hasreti dindirecek isim bulundu. Sambacıyı örnek alan Arda Güler, altyapısından çıktığı takımın lideri olma yolunda ilerliyor