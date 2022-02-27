Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray'da ocak ayının başında teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sonrasında herhangi bir takım ile anlaşma sağlamayan Terim ile ilgili ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

'KUPA' DİYALOĞU

Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan futbol programına telefon bağlantısı ile katılan Fatih Terim'le konuşan Engin, 'kupa' diyaloğuna girdi. Sinan Engin, tecrübeli teknik adama "23 kupanız mı var hocam?" diye sordu. Terim'in cevabı ise "30 küsur kupam var diye biliyorum. Galatasaray'da kaç, şaşırdım, unuttum şu anda. 20'nin üstünde biliyorum Sinan ama çok da emin değilim" oldu.

SİNAN ENGİN DUYURDU

69 yaşındaki deneyimli teknik direktörün dünya kupasına katılacak ülkelerin birinden teklif aldığını dile getiren Sinan Engin, "Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in ima ettiği takım sosyal medyada merak konusu olurken, büyük bir çoğunluk takımın Katar olduğunu iddia etti.

Terim’le fotoğrafın faturası ağır oldu! Arda Turan ve iki kişinin bileti kesildi Galatasaray’ın teknik ismi Torrent’ten Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Morutan'ın kadro dışı bırakılması talebinin geldiği Burak Elmas’ın da bu isteği şimdilik reddettiği iddia edildi.