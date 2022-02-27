Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de kabus sona erdi. İngiltere Championship'in 35. haftasında Hull City ile Peterborough, Weston Homes Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken, 6 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

KÖTÜ SERİ SON BULDU

Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Smith, ile 51 ve 70. dakikalarda Lewis-Potter kaydetti. Acun Ilıcalı'nın takımı bu galibiyetle 6 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 37'ye yükseltti.

Peterbrough ise 21 puanla son sırada kaldı.

Hull City taraftarları Acun Ilıcalı’ya hayatının şokunu yaşattı! Hull City’i satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, takımı satın aldıktan sonra yaşadıklarını tek tek anlattı. Maçları tribünlerden izlerken büyük bir coşkuyla karşılaştığını belirten ve "Hayatımın en büyük şokunu yaşadım" diyen Ilıcalı, "Maçlarda Türk bayrakları açıyorlar, gözlerime inanamıyorum. Zaman içerisinde seyircilerle diyaloğumuz çok iyi oldu. Sokağa çıkmaya kalktım, 20 adım atamadım." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı'ya büyük yıkım: Hull City karşısında bir ilki başardılar Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'in 34. haftasında lig sonuncusu Barnsley'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ligin son sırasında bulunan Barnsley, bu sezon ilk dış saha zaferini yaşamış oldu.