Türkiye Gazetesi

Trabzonspor için hemen her sezon öncesinde kullanılan “O sezon bu sezon” sözü bu defa gerçeğe dönüşmüş durumda. Sezona fırtına gibi başlayan bordo mavili takım, üst üste gelen galibiyetlerle arayı giderek açarken, artık evinde maç seyrederken de kazanmaya başladı! Trabzonspor ligin 27. haftasında cuma akşamı evinde Kayserispor’u ağırladı. Maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı başaran Karadeniz ekibi puanını 66’ya çıkarırken taraftarlarına unutamayacağı bir zafer yaşattı.

FARK 17'YE ÇIKTI

Sonrasında liderin takipçilerinden Başakşehir, önceki gün İstanbul derbisinde Karagümrük’e yenilerek 46 puanda kaldı. Lig ikincisi Konyaspor ise dün Alanyaspor deplasmanında beklemediği bir şekilde beş gol yiyerek yenildi ve 49 puanda kaldı. Böylece Trabzonspor, evinde maç izlerken bile kazanmış oldu. En yakın rakibiyle puan farkı 17’ye çıkan bordo mavili takım, ligin bitimine 11 maç kalmasına rağmen şampiyonluğunu yarı resmî olsa da ilan etmiş durumda. Hedef puan rekoruyla şampiyonluk…

İZOLASYONA ALINDI

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmasa da kaleci Erce olduğu ve futbolcunun durumunun iyi olup, tedavi ile izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi. Erce'nin F.Bahçe maçına yetişeceği ifade edildi.

Trabzonspor'da bir futbolcu korona oldu Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü Süper Lig'in 27. hafta maçında Kayserispor'u 90+8. dakikada gelen golle 3-2 mağlup etti.