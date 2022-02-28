Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Sivas'tan üç puanla dönen Beşiktaş'ta moraller yüksek. Geçici olarak göreve başladıktan sonra takımı toparlayan Önder Karaveli'ye de duyulan güven camiada giderek artıyor. Beşiktaş'ın başında 15 maça çıkan ve bunların sadece birini kaybeden genç teknik adam, ligin ikinci yarısında ise yoluna namağlup olarak devam ediyor. Karaveli'nin Beşiktaş'ı geçen sezonki Trabzonspor'u anımsatıyor. Abdullah Avcı göreve geldiğinde kötü durumdaki takımın önce savunma yönünü geliştirmiş, sonra da oyun sistemini oturmaya başlamıştı.

PRİM GELİYOR

Önder Karaveli de önce savunmaya çözüm budu. Karavelili Beşiktaş akan oyunda sadece bir defa kalesinde gol gördü. Bu gol, Önder Hoca'nın 15'inci maçında yani Sivas’ta yaşandı. Karaveli'nin gelecek sezon oyunu Ghezzal üzerinden şekillendireceği son maçlarda anlaşılıyor ancak bu durum skora yansımıyordu. Sivas'ta bu da gerçekleşti ve Ghezzal'ın resitali izlendi zorlu deplasmanda. Öte yandan yönetim de takımın bu yükselişinden çok memnun. Seri galibiyetlerin devam etmesi durumunda takıma özel prim verilmesinin planlandığı öğrenildi.

İŞTE SEN BUSUN

Geçen sezon takımda gole en çok katkı yapan isimlerden olan ve ligde de asist krallığına ulaşan Rachid Ghezzal bu sezon bekleneni verememişti. Önder Karaveli'nin göreve gelişi Cezayirli yıldızı da kendine getirdi. Son haftalarda Ghezzal'le sık sık özel toplantılar yapan Karaveli'nin sahada özgürlük tanıdığı yıldız oyuncu bu özel ilginin meyvelerini de vermeye başladı. Genç teknik adam maç sonunda Ghezzal'e "İşte sen busun!" diye sevinçle bağırdı. Önder Hoca'nın bu sözlerini diğer futbolcular da alkışladı.

KUPA MESAİSİ

Sivas'tan üç puanla dönen Beşiktaş'ın hedefinde şimdi Ziraat Türkiye Kupası var. Siyah beyazlılar İstanbul'a dönüşte dinlenmeden çeyrek finalde Kayserispor'la çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

YOĞUN BAKIMDA

Bir dönem Beşiktaş‘ı çalıştıran John Benjamin Toshack’tan kötü haber geldi. Galli teknik adam, koronavirüs enfeksiyonunun sebep olduğu zatürre sonucu Barselona’da hastanede yoğun bakıma alındı. 72 yaşındaki Toschack’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Beşiktaş aradığı golcüyü Ukrayna’da buldu! Savaştan kaçıp Türkiye’ye geliyor Sezon sonunda Batshuayi'yle yolları ayıracak olan Beşiktaş, aradığı golcüyü Ukrayna’da buldu. Ukrayna’nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk’e ile görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı ekip, yıldız golcünün savaştan dolayı teklife sıcak baktığını belirtti. Bu sezon 17 maça çıkan ve 14 gol ve 5 asist yapan Dovbyk, ülkesindeki işgalden dolayı Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.