Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Göztepe karşısında maç boyunca pes etmeyen Galatasaray, Ç. Rize'yi de son dakikalarda bulduğu gollerle devirdi ve Ekim 2021'den sonra ilk defa üst üste iki maçını kazandı. İki taraf için de bu 90 dakikanın çok büyük anlamı vardı. Hem kazanan sıralamada rahat bir nefes alacaktı hem de Oğulcan ile başlayıp Gedson ile kan davasına dönüşen rekabette gülen taraf olacaktı. Rize iki defa öne geçti, Aslan yakaladı, Gomis penaltı kaçırdı derken sahneye çıkan Aanholt ve Gomis üç puanı takımlarına getirdi: 4-2.

İSTENMEYEN GEDSON!

Galatasaray’ın rakibi Rize’nin başında eski efsane kaptanı Bülent Korkmaz, sahada ise transfer etmek için bir sene Benfica ile pazarlık yaptığı ancak son anda Beşiktaş’a kaptırdığı Gedson Fernandes vardı. Burak Elmas’ın ‘İsteseydik alırdık’ dediği Gedson müthiş bir golün yanı sıra mücadelesi, attığı paslarla sahanın en iyilerinden olurken, onun yerine alınan, özel uçakla İstanbul’a getirilen Pulgar yedekti.

SON SÖZ

Maça Galatasaray fırsatlarla başladı. İlk dakikalarda Emre yakın mesafeden kaçırdı, 4’te Mustafa’nın vuruşu üst direkten döndü. 8’de Gedson serbest vuruşta topu çataldan ağlara yolladı: 1-0. 40’da Aanholt sert vuruşuyla durumu 1-1 yaptı. İkinci yarının hemen başında Rize, Boyd’un harika bir vuruşuyla tekrar öne geçti: 2-1. 64’te Gomis penaltıyı kaçıran isim oldu. 70’te bu sefer beyaz noktaya gelen Babel durumu 2-2 yaptı. 87’de Aanholt kritik golüyle Aslan’ı öne geçirirken son sözü Gomis söyledi: 4-2.

GEDSON FERNANDES’E 12 TEKME ATILDI

G.Saray'ın transferi için uğraşırken Rize'ye ve sonrasında Beşiktaş'a kaptırdığı Gedson Fernandes dünkü maç öncesi sarı kırmızılı taraftarlarca ıslıklandı. Müthiş bir frikikle takımını öne geçiren futbolcu golünden sonra 'Kartal Pençesi' yaparak poz verirken maç içinde 12 rakip tekmesine maruz kaldı. Maçın ardından yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşları Babel ve Marcao'ya seslenen Fernandes, "Bir şey diyecek misiniz?" diye sorarken Babel, "İyi oyuncuları savunmanın yolu bu kardeşim" cevabı verdi.

TAKIM GELİŞİYOR

Maçı değerlendiren G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Güzel bir maç oldu. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da iki güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. İyi oynadık. Bir ay boyunca antrenman yaptık. Bu bir ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz" derken, "Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Galatasaray sahasında kazandı: Aslan'dan bol gollü galibiyet Galatasaray sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-2'lik skorla devirdi.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona Bir dönem Barcelona’da da çalışan sarı kırmızılı takımın hocası Domenec Torrent “En kötü kurayı çektik. Kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız” dedi