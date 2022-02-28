Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında perişan bir futbolla Avrupa’ya veda ederken, o gün 17’sine basan Arda Güler müthiş performansıyla sadece sarı lacivertlilerin gönlünü fethetmemiş, bütün futbolseverlerin de gözünün pasını silmişti. Ancak bu şov tehlikeyi de tetikledi, zira genç yıldız dünya devi Liverpool’un radarına takıldı. İngiliz devine yakınlığıyla bilinen “liverpool.com” mercek altına aldığı Arda için “Hemen transfer edilmeli” yorumunda bulundu. Arda’nın Kloop kriterlerine her anlamda uyduğu vurgulanırken, ucuza kapatmak için transferde acele edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

BENFICA'DAN TRANSFER

İngiliz kaynakları Arda’yla ilgili yazıp çizedursun Fenerbahçe’nin geleceğini kaybetmeye niyeti yok. Merih Demiral ve Ömer Faruk Beyaz’dan ağzı yanan sarı lacivertliler, genç yıldızla uzun süreli sözleşme imzalamak için elini çabuk tutuyor. Başkan Ali Koç’un yürüttüğü operasyonda pürüz yok. Arda’nın F.Bahçe’yle 5 yıllık sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde gençlik operasyonu da hız kesmiyor. F.Bahçe, Alkula Gençlik’ten 15 yaşındaki sol açık Efe Kaan Kayanöz’den sonra, Benfica altyapısından 15’lik İsak Vural’ı da renklerine bağladı.

Futboluyla mest etti: Avrupa'nın devleri Arda Güler'in peşinde Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, sergilediği performans ile Avrupa devlerini harekete geçirdi. Birçok Avrupa kulübünün Kasımpaşa maçında genç yıldız adayını izlemek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.