Türkiye Gazetesi

Rusya'nın işgal girişimi nedeniyle Ukraynalı sporcular zor günler geçiriyor. Birçok sporcu kınama mesajı yayınlarken, taraftar önüne çıkan isimler ise duygusal anlar yaşıyor. Benfica forması giyen Ukraynalı Roman Yaremchuk, lig maçında gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sahasında Vitoria Guimaraes'i konuk eden Benfica'nın formasını giyen Yaremchuk, karşılaşmanın 62'nci dakikasında oyuna girdi. Oyuna girerken taraftarların ayakta alkışladığı Ukraynalı golcü futbolcu duygusal anlar yaşadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını protesto eden taraftarların açtığı, "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartları eşliğinde sahaya çıkan Yaremchuk, ağlamamak için kendisini zorlasa da gözyaşlarına engel olamadı.

"ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI"

Yaremchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarına geçen hafta tepki göstermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica ile Ajax arasında oynanan karşılaşmada takımına beraberliği getiren golü attıktan sonra formasını çıkararak üzerinde Ukrayna Devlet Arması'nın bulunduğu tişörtü öpen 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Binlerce kilometre uzakta olsam da zor durumda olanlara destek vermek istiyorum. Şimdi birlik zamanı. Bu bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanlarımız ve sınırlarımız. Ülkemizi savunanlara cesaretleri için teşekkür ediyorum" paylaşımını yapmıştı.

FIFA, Rus ulusal marşı ve bayrağını yasakladı FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.