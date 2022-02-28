Türkiye Gazetesi

Sosyal medya kullanıcıları ve futbolseverler, Erzurumspor kaptanı Aykut Demir'i konuştu. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dün akşam Ankaragücünü konuk etti. Erzurumsporlu futbolcular karşılaşma öncesi seramoniye çıkarken 'savaşa hayır' yazılı tişört giydi. Takım kaptanı Aykut Demir'in ise bu tişörtü giymemesi dikkati çekti.

Bu hareketiyle sosyal medyada gündem olan tecrübeli futbolcu, söz konusu tişörtü neden giymediğini açıkladı.

"VİCDANIM RAHAT ETMEZDİ"

Futbol Anadolu'ya konuşan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ ZORUNLU TUTAMAYIZ"

Karşılaşma sonrası ev sahibi ekibin futbolcularının tamamının 'Savaşa hayır' yazılı tişörtlerle sahaya çıkarken, sadece takım kaptanı Aykut Demir'in bu tişörtü giymemesine yönelik açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Aykut'u seremonide gördüm ama burada kimseyi zorunlu tutamayız. Maç öncesinde de savaşla alakalı gerekenleri söylemiştim. Şimdi de söylüyorum dünyada insanların yeteri kadar sıkıntıları varken 'savaşa hayır' diyoruz. Her zaman bunu söyledik ama bu konuda kimseye illa 'bunu giydin giymedin' diye bir şey diyemeyiz. Aykut ile bu konuda hiç konuşmadık" değerlendirmesinde bulundu.

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