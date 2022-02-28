Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Benfica alt yapısında forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural'u transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Türk asıllı İsveçli futbolcunun transferi için anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe, bu transferi "Ailemize hoş geldin İsak” mesajıyla duyurdu. Ofansif orta saha oyuncusunun, kulübün gelecekteki önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de tek hedef Devler Ligi Kupa, Avrupa derken Süper Lig’e kalan sarı lacivertliler galibiyet serisini Kasımpaşa karşısında sürdürüp ikincilik hedefini kovalama arzusunda. İsmail Kartal, zorlu virajı rotasyonla aşmayı planlıyor

Fenerbahçe iflas etti Üç kulvarda başarı parolasıyla sezona başlayan sarı lacivertliler erken havlu attı. Avrupa’dan elenen Fenerbahçe’nin tek hedefi; ligde ilk 4’e girip Avrupa kupalarına katılacak bir derece elde etmek

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