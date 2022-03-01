Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Konya, Başakşehir mağlup olmuş, ADS berabere kalmış, ikincilik hedefleyen Fenerbahçe’ye gün doğmuş. Ama kimin umurunda! Sarı lacivertliler fırsatı tepmek için elinden geleni yaptı. Yine de son dakikada kazandı. Slavia Prag maçı sonrası, yola devam edeceği oyuncuları belirlediğini söyleyen İsmail Kartal, fiziksel anlamda diri, koşan ve teknik isimlerden oluşan bir kadro tercih etmişti ki, ödülünü de erken aldı.

ALTAY GEÇİT VERMEDİ

Hızlı başlayan maçta top önce Kasımpaşa kalesine hemen ardından Fenerbahçe kalesine yaklaşmıştı ki, amacına ulaşan sarı lacivertliler oldu. Ceza sahası sol çaprazında önüne seken topu uzak direğe plaseleyen Zajc tabelayı değiştirdi: 1-0. Ancak erken gol Fenerbahçe’yi değil, Kasımpaşa’yı coşturdu. Ev sahibi özellikle soldan yaptığı ataklarla gol ararken, kalesinde devleşen Altay tam 3 net kurtarışla Kasımpaşa’ya duvar ördü.

SZALAI NAKAVT ETTİ

Lacivert beyazlılar bastırırken Fenerbahçe tamamen kontra atağa odaklanmıştı. Ancak İrfan Can’la bir kişi eksik oynamak işleri zora sokuyordu. Ümit Şengül’ün 60’taki seri değişiklikleri gecikmeden sonuç verdi. Mabil’in ortasında kafasıyla füze atan Muleka skoru eşitledi: 1-1. Kasımpaşa 3 puan hayalleri kurmaya başlamıştı ki, Szalai’nin 90’daki vuruşuyla nakavt oldu: 2-1. Fenerbahçe kan terlese de galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Fenerbahçe, 15 yaşındaki yıldız adayını renklerine bağladı Portekiz Ligi takımlarından Benfica alt yapısında forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de tek hedef Devler Ligi Kupa, Avrupa derken Süper Lig’e kalan sarı lacivertliler galibiyet serisini Kasımpaşa karşısında sürdürüp ikincilik hedefini kovalama arzusunda. İsmail Kartal, zorlu virajı rotasyonla aşmayı planlıyor