Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Göztepe deplasmanından sonra evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçını da geriden gelip kazanmayı bildi, kâbus gördüğü tehlike hattından iyice uzaklaştı. Sarı kırmızılıların bu geri dönüşlerinde ise Teknik Direktör Domenec Torrent’in imzası bulunuyor. Fatih Terim’den devraldıktan sonra en çok takımın fizik kondisyon eksikliğinden şikâyet eden İspanyol teknik adam ilk olarak bu konuya eğildi. Sezon boyunca hemen her maçta geriye düşen, geriye de dönemeyen takıma bir aydır sezon başıymış gibi kondisyon çalışması yaptıran Torrent bunun meyvelerini almaya başladı.

DEĞİŞİKLİKLER YERİNDE

Sadece son iki maçta değil, geriye düştüğü maçta Kayserispor karşısında 85’te bulduğu golle 1 puanı kurtaran Galatasaray, böylece son üç haftada 85 ve sonrasında attığı gollerle 7 puan almayı başardı. Hâlâ eksi averajda olan Cimbom, son iki maçında 7 gol atarak gol problemini çözdüğünün de sinyallerini verdi. Geri dönüşlerde Torrent’in yaptığı oyuncu değişiklikleri de takıma olumlu yansıdı. İzmir’de oyuna sonradan giren Gomis’in penaltı golleriyle kazanan Aslan, Rize maçında da yine oyuna sonradan giren Babel ve Gomis’in sayılarıyla 3 puana uzandı.

ASLAN'DA TİKİ-TAKA

Torrent ile birlikte göze batan en büyük değişiklik takımın oyununda gizli. Kâbus hâline gelen geriye pas hastalığından kurtulan sarı kırmızılı takım ayağa paslarla kanatlardan atak geliştiriyor ve oyuncular içeri katediyor. Rize maçında atılan üçüncü goldeki baş döndürücü paslaşmalar ve Aanholt’un bitirici vuruşu Barcelona’nın tiki-taka futbolunu akıllara getirdi.

MUSLERA MÜJDESİ

Sivasspor ile 13 Aralık 2021’de oynanan maçta Luyindama ile çarpıştıktan sonra sakatlanan ve tedavisinin ardından bir süredir özel program dâhilinde çalışan Fernando Muslera, dün takımla idmana çıktı. Muslera’nın 10 Mart’ta oynanacak Barcelona maçında eldivenleri giyebileceği belirtildi.

Galatasaray iki kere geri düştüğü maçta kazanmayı bildi Torrent'in ekibi Patrick van Aanholt (2), Babel (pen.) ve Gomis'in golleriyle üç puana uzandı, düşme hattından biraz daha uzaklaştı. Rizespor'a Gedson ve Boyd'un sayıları yetmedi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona Bir dönem Barcelona’da da çalışan sarı kırmızılı takımın hocası Domenec Torrent “En kötü kurayı çektik. Kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız” dedi