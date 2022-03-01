Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın gelecek sezon için transfer ettiği, Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes şimdiden heyecana yol açıyor. Galatasaray maçında muhteşem bir frikik golüne imza atmasının yanı sıra sahanın her yerindeki etkili futboluyla da dikkat çeken Portekizli yıldız, siyah beyazlı yöneticilerin de yüzünü güldürdü. Süper Lig kariyerinde ilk golünü atan Gedson aynı zamanda 2014-15 sezonundan bu yana en fazla faule maruz kalan futbolcu oldu. Maç boyunca 19 faul yapan sarı kırmızılı oyuncular, Gedson’u durdurmak için tam 12 defa faule başvurdu.

TRPISOVSKY'Yİ YALANLADI

Gedson Fernandes’in takıma kazandırılmasında başrolü oynayan isimlerden biri olan Ceyhun Kazancı, Gedson’un çok iyi bir maç çıkardığını dile getirirken, “Galatasaray maçında sakatlanacak ve sezonu kapatacak diye çok korktum. Maşallah çok iyi oynadı. Allah’tan korkulacak bir şey olmadı” sözlerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe’yi iki maçta da yenerek eleyen Svalia Prag’ın hocası Jindrich Trpisovsky iddiaları hakkında da konuşan Kazancı, “Bunlar nereden çıkıyor bilemiyorum. Trpisovsky ile alakamız yok, görüşmedik bile” dedi.

N’KOUDOU GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş’ta gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Yarın oynanacak maç öncesi yapılan çalışmaya uzun süreli sakatlığını atlatan N’Koudou da katıldı. Mert Günok ve Pjanic ise takımdan ayrı çalışmalara başladı.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Cyle Larin ile Michy Batshuayi’nin yerine alternatif arayan Beşiktaş, sezonu Real Sociedad’da kiralık olarak geçiren Leipzig’in golcüsü Sörloth için nabız yokluyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı “Onu kim istemez. Listemizde olan biri ama şartların uyması lazım” diyerek girişimleri doğruladı.

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