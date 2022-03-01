Türkiye Gazetesi

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Monterrey Turnuvası'nda Rus Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini duyurdu.

2019 yılında Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını kaydetti.

"IOC'NİN ÇAĞRISINA UYUN"

Ukraynalı sporcu, açıklamasında, tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF'ten IOC'nin Rus ve Belarus sporcuların tarafsız olarak organizasyonlara alınması çağrısına uymasını istediklerini bildirdi.

IOC, dünkü toplantısının ardından, "Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır" tavsiyesinde bulunmuştu.

ÖDÜLÜ UKRAYNA ORDUSUNA BAĞIŞLAYACAK

Ukraynalı tenis yıldızı Elina Svitolina, daha önce yaptığı açıklamada Meksika'daki WTA turnuvası ile ABD'de yapılacak WTA turnuvalarında kazanacağı para ödüllerini Ukrayna ordusu ile insani yardımlara bağışlayacağını açıklamıştı.

Ukraynalı tenisçi Stakhovsky orduya katıldı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky, ülkesinin askeri donanmasına katıldığını duyurdu.