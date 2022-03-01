Türkiye Gazetesi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım, kulüp ile hakemlerinin uluslararası müsabakalara katılamayacağını bildirildi. Açıklamada, plaj ve kar voleybolu sporcularının da organizasyonlarda yer alamayacağı kaydedildi. Rusya ve Belarus Voleybol Federasyonu yetkililerinin ise CEV'deki üyeliklerinin askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek 2022 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı belirtildi. CEV, daha önce de Rusya'da müsabaka oynanmayacağını duyurmuştu.



FIFA, Rus takımlarını uluslararası turnuvalardan men etti Son dakika... Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rus takımlarını bir sonraki duyuruya kadar uluslararası turnuvalardan men etti.



FIFA, Rus ulusal marşı ve bayrağını yasakladı FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.