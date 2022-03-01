Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada Emre Belözoğlu'nun, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

GALATASARAY VE KASIMPAŞA'YA PFDK ŞOKU

Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan'ın Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği kaydedildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba'nın ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

PFDK'den, Sadık Çiftpınar'a şok! 3 maç men edildi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Sadık Çiftpınar, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası sevk edildiği PFDK'den 3 maç men cezası aldı.

PFDK açıkladı: 3 kulübe para cezası Spor Toto 1. Lig'den 3 kulüp, yapılan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle sevk edildikleri PFDK'den para cezası aldı.

Bursaspor PFDK şoku Bursaspor, Tuzlaspor maçı esnasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak PFDK’ye sevk edildi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.